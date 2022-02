Virginie Dominguez rejoint le comité exécutif de Servier en qualité de vice-présidente exécutive digital, data et SI

Virginie Dominguez a rejoint le Français Servier en janvier 2020 en tant que chief digital officer. Une nomination qui intervenait avec la naissance du pôle digital, data et systèmes d’information. Dans la suite logique, Virginie Dominguez, qui conduit la stratégie digitale du groupe, devient, en octobre 2021, vice-présidente executive digital, data et SI. Le service, qui compte deux-cents ingénieurs informaticiens, développeurs, et data scientists, est chargé d’accélérer la transformation digitale du laboratoire. La mission de ces effectifs consiste à assurer un déploiement numérique qui profitera autant aux patients qu’en interne grâce à une organisation et une R&D plus performantes. Présent à l’international, Servier injecte chaque année plus de 20% de son chiffre d’affaires dans la recherche afin de poursuivre l’innovation en cardiologie et asseoir son expertise en oncologie.

Formée comme ingénieure à l’École polytechnique et à l’École nationale des ponts et chaussées, c’est chez Orange en 2003 que Virginie Dominguez entame sa carrière. Elle y développe une expertise en matière de digital qui va lui permettre d’évoluer à différents postes de direction. De responsable des services VoIP (transmission de la voix par internet), en passant par directrice de la chaîne de production pour les services TV avancés, elle est finalement désignée Chief digital officer de Orange en 2017. Reconnue dans son domaine, son arrivée au sein du comité exécutif de Servier marque une nouvelle étape dans la restructuration du groupe commencée en septembre 2020.

Léa Pierre-Joseph