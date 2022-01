Vinted choisit une general counsel française

La Française Catherine Brel prend la tête de direction juridique et des affaires publiques de la licorne lituanienne Vinted. En pleine expansion en Europe, l’entreprise évoluant sur le marché de seconde main avait levé 128 millions d’euros en 2019 puis 250 millions d’euros en mai dernier. L’ancienne avocate aura notamment pour mission de sécuriser les opérations effectuées par l’intermédiaire de Vinted, de gérer le risque compliance au sein du groupe, de s’occuper des problématiques en matière de données personnelles, de droit de la consommation ou encore de propriété intellectuelle.

Formée à l’université Panthéon Sorbonne, en droit européen à l’université Robert Schuman et titulaire d’un master en droit des affaires et finance de l’ESCP, Catherine Brel a commencé son parcours en tant qu’avocate pour le cabinet CVML. En 1999, elle quitte la robe pour se tourner vers le monde de l’entreprise et le groupe Lagardère comme legal counsel. Elle travaille ensuite pour Amazon en 2003 puis pour Yahoo ! et pour Ebay où elle exerce durant huit ans et sera nommée legal director business development EU. Elle intègre le groupe Renault en 2016 comme legal director chargée des questions en matière de numérique, de données, de services connectés et de conduite autonome. Deux ans plus tard, elle est promue directrice juridique adjointe. Forte de sa connaissance pratique et juridique du numérique, elle a rejoint Vinted courant décembre 2021.

Léna Fernandes