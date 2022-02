Vinci Immobilier et CDC Habitat signent la VEFA de 504 logements à Saint-Denis

La transaction conclue entre Vinci Immobilier et CDC Habitat porte sur un ensemble immobilier qui sera reconverti après les événements sportifs de 2024. Il comportera 151 logements locatifs intermédiaires, 203 logements abordables contractualisés, une résidence étudiants Student Factory de 150 logements, soit 504 logements au total, 1 200 m² de locaux commerciaux et un pôle médical.

Conception et environnement

Conçu par les agences Pascal Gontier, Gaëtan Lepenhuel, Lina Gotmeh et Triptyque, sous la coordination de l’agence Clément Vergély architectes, le projet architectural prévoit une utilisation prépondérante du bois, notamment pour l’ossature des façades et la structure de 54 logements, ainsi que la mise en œuvre de matériaux tels que la terre cuite et l’acier. Les logements disposeront d’espaces extérieurs privatifs tels que loggias, balcons et terrasses, et les toitures seront végétalisées et accessibles aux résidents. La démarche environnementale est au cœur de ce projet résidentiel. Conçus selon des principes bioclimatiques, les bâtiments visent un bilan carbone inférieur de 40 % à celui de bâtiments conventionnels. 75 % des matériaux des ouvrages démontés à l’issue des Jeux seront réemployés ou recyclés et 10 % de la masse de certains équipements seront issus du réemploi. Une centrale photovoltaïque sera par ailleurs installée sur les toitures en complément des surfaces végétalisées. Ce programme résidentiel vise les ambitieux labels Biodiversity, E+C- et BBCA ainsi que la certification NH Habitat HQE niveau Très Performant. Il s’intègre dans le projet d’aménagement Universeine, l’opération de requalification d’une ancienne friche industrielle réalisée en partenariat avec la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), la Ville de Saint-Denis et Plaine Commune.

Olivier de la Roussière, Président de Vinci Immobilier ajoute : "Cette opération a été réalisée dans le cadre du partenariat national entre Vinci Immobilier et CDC Habitat. Il s’agit pour nous d’une des plus importantes ventes de logements à un investisseur institutionnel sur une seule et même transaction. Ce projet s’inscrit dans la stratégie environnementale de Vinci Immobilier visant le Zéro Artificialisation Nette à l’horizon 2030. L’objectif est de transformer une friche industrielle imperméable de 6,4 hectares, en un quartier de vie durable composé de 1,3 ha d’espaces désartificialisés, 1 035 de logements, 63 000 m² de bureaux (dont la halle Maxwell et le pavillon Copernic réhabilités) et 4 300 m² de commerces et locaux d’activité".

AC