Vinci annonce le rachat de Grupo ACS pour 4,5 milliards d’euros

Développer son réseau d’infrastructures de production d’énergies durables, c’est ce à quoi s’emploie Vinci. Avec le rachat du groupe ACS ainsi que de ses services de communication et d’énergie, le constructeur français augmente le nombre de ses unités de production et bénéficie de l’expertise de l’entreprise madrilène en la matière.

ACS Group, acteur mondial de la construction, diversifie depuis plusieurs décennies ses activités et filières. À l'aide de sa holding Servicios, Communaciones y Energia, la société propose des solutions industrielles dans l’énergie et l’infrastructure. Autant de marchés porteurs d’avenir et de croissance. De plus, l’entreprise souhaite produire plus d’électricité propre en augmentant la part des énergies renouvelables.

La transaction prévoit l’achat quasi-intégral des activités de la holding dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 6 milliards d’euros. Pour ce faire, les deux entités ont créé une joint-venture, détenue à 51 % par Vinci dans le but d’enrichir son portefeuille d’infrastructures de production d’énergies renouvelables. Afin de développer ce réseau, le constructeur français envisage d’intégrer des clauses spécifiques à ce deal qui lui apporte huit nouveaux projets comme des barrages ou des champs éoliens.

Vinci consolide sa position de leader du marché des énergies renouvelables

Dans un premier temps, ACS Group est valorisé 4,2 milliards d’euros. Néanmoins, la comptabilisation des variations et ajustements du BFR porte le coût de la transaction à près de 4,9 milliards d’euros. Vinci financera la production de chaque GW renouvelable produit par ACS Group à hauteur de 40 millions d’euros pour un plafond de 15 GW. Incitative, cette clause a pour objectif de décupler le volume total d’énergie produit. À terme, l’acquisition de ACS Group renforce la stratégie de développement de Vinci qui s’inscrit comme un acteur majeur du marché des énergies renouvelables.