Vincent Le Roux rejoint Vae Solis Communications pour renforcer l'activité "Affaires publiques"

Administrateur civil, Vincent Le Roux a été Directeur de cabinet du Président du CESE (Patrick Bernasconi) en 2015, plus particulièrement en charge de la réforme de la troisième assemblée constitutionnelle avec notamment l’introduction de la participation citoyenne.

Renforcement de la practice "Affaires publiques"

Ancien directeur général adjoint de l’UMP aux côtés d’Edouard Philippe, Vincent a contribué à la création de ce parti auprès d’Alain Juppé en 2002. Il a par la suite été nommé Conseiller en charge des relations avec les élus au cabinet de Jacques Chirac à la Présidence de la République (2004 à 2007). De 2009 à 2015, il a été en charge, aux côtés de Laurence Parisot puis de Pierre Gattaz, de la création et de l’animation de la Direction des adhérents du MEDEF (fédérations patronales sectorielles et organisations patronales départementales et régionales).

Diplômé d’histoire et de défense et relations internationales, Vincent a débuté sa carrière comme directeur de cabinet d’un recteur d’académie, puis chef de cabinet du ministre de l’Intérieur (Jean-Louis Debré) de 1995 à 1997. Sous-préfet, il a été chef de cabinet du préfet de Région Ile-de-France puis Directeur de cabinet d’Alain Juppé à la mairie de Bordeaux et à la Communauté Urbaine de Bordeaux de 1999 à 2002.

"L’arrivée de Vincent dans notre équipe est une excellente nouvelle pour nos clients et nos collaborateurs. Elle s’inscrit dans le développement de notre "practice" Affaires Publiques engagée depuis de nombreuses années", a commenté Philippe Manière, co-fondateur et président de Vae Solis Communications.

"Plus de 20 ans d’interactions professionnelles avec Vincent m’ont permis d’apprécier ses grandes qualités humaines ; je suis très heureux qu’il nous rejoigne", a ajouté de son côté Arnaud Dupui-Castérès, fondateur et directeur général.