Vincent Gailhaguet (Engie), générateur d’esprits agiles

Rien ne prédestinait ce professionnel des ressources humaines à devenir un fin connaisseur du numérique. Lorsqu’il s’empare par hasard d’un projet digital dans le cadre de sa fonction RH, il perçoit vite le défi à relever.

Le digital et l’humain

Il décide alors de fréquenter l’association Numa, anciennement appelée la Cantine. Il y découvre l’écosystème des startupers. Pour lui, c’est une révolution copernicienne : "En apprenant d’eux et en observant leur mode de fonctionnement, je me suis aperçu que ce n’était pas tant la technique qui importait mais la transformation des relations." Le regard qu’il porte sur son métier s’en trouve bouleversé : "En tant que RH, nous nous interrogeons souvent sur les outils alors qu’en réalité, ce qui se transforme ce sont les pratiques managériales."

"les leaders de demain seront ceux qui avant tout posséderont le potentiel de rendre la communauté plus apprenante."

Un leadership au service des apprenants

Cet intérêt qu’il porte à la mise en relation, il l’intègre au sein du programme des "hauts potentiels" qu’il dirige. Le terme "potentiel" est d’ailleurs troqué pour celui de "talents". Et il ne s’agit pas seulement d’une question de mots ! Vincent Gailhaguet a en tête une idée bien précise : "les leaders de demain seront ceux qui avant tout posséderont le potentiel de rendre la communauté plus apprenante. Leur challenge sera de savoir faire travailler ensemble les collaborateurs. Il ne s’agit pas simplement de réunir des personnes mais savoir les faire interagir." Diversité et inclusion prennent alors tout leur sens. "La data devra nous aider à pallier nos biais. La capacité des jeunes à bâtir des communautés alternatives doivent nous inspirer. Trouver des talents dans nos viviers habituels n’a plus de sens." Il sait toutefois que le changement de paradigme prendra du temps et n’est pas aisé. C’est d’ailleurs avec élégance qu’il confie : "Le jour où un manager senior viendra me demander de lui trouver quelqu’un qui l’invite à penser autrement, je pourrais partir à la retraite sereinement."

Vers une société davantage communautaire

La transformation à l’œuvre, Vincent Gailhaguet la perçoit bien au-delà du monde de l’entreprise. Il parle d’un "shift culturel " en cours et observe avec attention les mouvements comme celui des Gilets jaunes ou de la Convention citoyenne pour le climat : "150 personnes choisies au hasard ont pu en commun produire quelque chose de parfait. C’est une sacrée leçon ! La mise en relation porte ses fruits. Notre travail de RH doit aller en ce sens et le digital est le meilleur outil pour engager davantage les collaborateurs." Les paradigmes sont bousculés.

Il porte un regard constructif grâce à sa curiosité et sa soif d’apprendre. Geek mais également homme de lettres, il évoque sa passion pour le théâtre, la littérature et le cinéma.

La générosité caractérise l’actuel directeur des talents d’Engie. Son propos invite à une nouvelle façon de collaborer, espérons qu’il inspire le plus grand nombre.

Elsa Guérin