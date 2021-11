Victoires des Leaders du Capital humain : ce qu’il faut retenir de la 8ème édition

Des DRH stratèges

Plus de 600 directeurs des ressources humaines, directeurs spécialisés et dirigeants se sont retrouvés au Pavillon d’Armenonville à Paris, pour partager leur expérience, leurs bonnes pratiques, et débattre de l’avenir de la fonction. Les participants ont pu assister à 11 conférences et 2 ateliers sur des thématiques diverses autour de trois principaux thèmes : dialoguer, réengager et innover.

La journée a été marquée par un constat partagé par tous, et une satisfaction : le rôle stratégique des directions des ressources humaines ne fait plus question.

La crise sanitaire a entériné un mouvement à l’oeuvre depuis plusieurs années. Et, les challenges des mois à venir, pour remobiliser les collaborateurs, déployer les modes de travail hybrides, accompagner les opérations et restructurations sont prioritaires et centraux.

La remise des Trophées

La journée s’est conclue par la cérémonie de remise des Victoires des Leaders du Capital Humain. Près de 100 membres du jury avaient délibéré quelques semaines avant, pour désigner les projets les plus innovants parmi les candidatures de plus de 80 entreprises. Ils ont désigné 14 lauréats, 5 mentions spéciales et 3 prix coup de cœur qui ont été attribués

Trophée de l’Innovation RH : ENGIE

Trophée de la Formation professionnelle : GROUPE SOCOTEC ; mention spéciale : LA VIE CLAIRE

Trophée Qualité de vie au travail : SAGE

Trophée Leadership & Talent Management : LIDL

Trophée Digitalisation & e-RH : LA VIE CLAIRE

Trophée Dialogue social : MACIF

Trophée Accompagnement de la transformation : LABORATOIRES PIERRE FABRE ; mention spéciale : VIVESCIA

Trophée Diversité & Inclusion : GROUPE SOCOTEC ; mention spéciale : AMAZON

Trophée Marque employeur & recrutement : CARREFOUR ; mention spéciale : COLAS

Trophée Workforce & gestion des carrières : DERICHEBOURG MULTISERVICES

Trophée International HR : ALSTOM

Trophée Métiers du service : GROUPE SOCOTEC

Trophée Industrie : LABORATOIRES PIERRE FABRE ; mention spéciale : GROUPE SEB

Trophée Banques & Assurances : MACIF

Prix Coup de cœur, pour le dispositif Transitions Collectives : KORIAN, MONOPRIX, DERICHEBOURG MULTISERVICES

Anne-Laure Blouet Patin