Vestack : moduler le futur de la construction

La mise en place de la RE2020 s’accompagne de modifications dans la façon dont sont conçus les bâtiments. L’adaptation à des conditions climatiques plus extrêmes, l’usage de matériaux biosourcés ainsi que l’efficacité énergétique sont au centre de la loi. Un cadre dans lequel s’inscrit Vestack pour transformer le secteur de la construction.

Un bâtiment à la hauteur des enjeux de l’époque

Née de la coopération entre Sylvain Bogeat, Jean-Christophe Pierron et Nicolas Guinebretière, Vestack se définit comme un "empilement divin créant un foyer agréable à vivre, en un temps record". L’objectif : atténuer la quantité de gaz à effet de serre émise par le secteur de la construction et contribuer à résoudre la crise d’accès au logement, qui concerne actuellement 20% de la population française. Tout l’enjeu pour l’entreprise est d’atteindre son but sans produire de surcoûts en comparaison avec le secteur de la construction traditionnelle.

Le renouvellement de l’offre à plusieurs niveaux

Pour les cofondateurs, le principal problème tient à l’aspect "immobile" du secteur. Selon Nicolas Guinebretière, "les méthodes de construction n’ont pas évolué, on construit un bâtiment comme on le faisait, il y a vingt, trente, cinquante ans". Afin d’inverser la tendance, Vestack conçoit et construit des bâtiments modulaires biosourcés, adaptés à tout type de construction, sobres en carbone et déployables deux fois plus rapidement que les méthodes de construction classiques, le tout à prix maîtrisé. Comment ? Le Ludwig, plug-in de Vestack facilite une conception plus rapide, par la mise en place d’une maquette jumelle en 3D, sur laquelle les équipes de la société travaillent. À partir de celle-ci, une somme d’instructions est envoyée à la chaîne d'assemblage. Point différenciant, la construction du bâtiment commence hors-site, avec la mise en place de modules d’ossature 3D en bois, construits en usine, puis transportés en camions avant d’être empilés sur le chantier.

Place à la production

Après une levée de fonds de 10 millions d’euros, la société veut développer de nouvelles fonctionnalités digitales, continuer son travail de R&D, tout en accroissant sa capacité de production. "L’objectif sur l’année 2021 est de livrer nos premiers chantiers. Le carnet de commandes commence à se remplir peu à peu", confie Nicolas Guinebretière à la Maison de l’entreprise innovante. En parallèle, l’entreprise finance l’ouverture de nouveaux sites d’assemblage, par l’intermédiaire de partenariats de sous-traitance. Dans un contexte généralisé d’inflation dont l’impact se fait lourdement sentir sur le coût des matières premières du secteur de la construction, la qualité et la facilité d’accès aux matériaux employés par Vestack sont des avantages non négligeables pour s’imposer sur le marché.

Émile Le Scel