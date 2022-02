Verkor choisit Dunkerque pour sa première Gigafactory

Avec cette implantation, Verkor mise sur une première livraison de ses batteries à faible teneur en carbone et à haute performance pour les véhicules électriques en juillet 2025. La capacité de production évoluera ensuite pour passer à 16 GWh en 2025 à 50 GWh en 2030. Cette annonce marque une étape importante pour Verkor, fondée en 2020, concrétisant ainsi la vision de l'entreprise et accélérant ses objectifs de développement de batteries. Dunkerque a été considéré comme le site le plus prometteur parmi les quarante étudiés par l’entreprise en France, en Espagne et en Italie. D'une superficie de plus de 150 hectares, il répond à toutes les exigences d’une Gigafactory en termes de terrain, de logistique, de capacité énergétique, de proximité des clients, d'accès à une main-d'œuvre qualifiée et d'expansion.

Pluie d’empois

Jusqu'à 1 200 emplois directs et plus de 3 000 emplois indirects devraient être créés au cours de la première phase du projet. La Gigafactory permettra ainsi de créer un nouvel écosystème d'acteurs et de solutions pour accompagner le développement de la chaîne de valeur des batteries en Europe. La production lancée, elle approvisionnera plusieurs clients, notamment Renault Group avec qui Verkor a signé un partenariat stratégique l'été dernier.

Industrie stratégique

Pour Benoit Lemaignan, PDG de Verkor, cette implantation à Dunkerque marque véritablement le début de l’aventure : "Nous sommes maintenant impatients de travailler avec nos partenaires pour réunir toutes les conditions gagnantes afin de construire la meilleure usine de cellules de batterie au monde." Un enthousiasme partagé par Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie : "Maîtriser la chaîne de valeur des batteries est fondamental dans la transition vers la mobilité électrique. Je salue cette nouvelle étape cruciale pour Verkor. Ce choix d‘implantation vient renforcer la "vallée de la batterie électrique" qui prend forme dans les Hauts-de-France. Verkor, comme l’ensemble des acteurs de la filière, peuvent compter sur le soutien du Gouvernement, qui se poursuivra dans le cadre de France 2030."

La construction de la Gigafactory devrait débuter en 2023. La recherche et le développement resteront basés à Grenoble où la construction du Verkor Innovation Centre (VIC) a déjà été initiée.

AM