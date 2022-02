Velvet Avocats se dote d’une équipe en droit social

Fondé en 2016, Velvet Avocats proposait déjà de compétences en fusions-acquisitions ainsi qu’en droit fiscal. L’enseigne renforce maintenant son offre grâce à l’arrivée de deux avocates spécialistes du droit social : l’associée Aurélie Kamali-Dolatabadi qui prend les rênes du nouveau département et sa collaboratrice Marion Narran-Finkelstein. L’équipe du cabinet réunit donc désormais six avocats, dont trois associés.

Aurélie Kamali-Dolatabadi accompagne des chefs d’entreprise de PME ou d’ETI et de sociétés innovantes pour des questions de relations individuelles et collectives du travail, d’épargne salariale et de protection sociale, tant en conseil qu’au contentieux. L’avocate maîtrise tout particulièrement les aspects sociaux des fusions-acquisitions, des restructurations, des plans de sauvegarde de l’emploi et des départs de cadres dirigeants. Diplômée du magistère de droit social ainsi que du DEA de droit social et droit syndical de l’université Paris Nanterre, Aurélie Kamali-Dolatabadi est inscrite au barreau de Paris depuis 2002. Au cours de sa carrières elle a notamment exercé chez Ashurst, Latham & Watkins, De Gaulle Fleurance & Associés et Courtois Lebel. Sa collaboratrice Marion Narran-Finkelstein est, elle, docteur en droit de l’université de Montpellier et avocate au barreau parisien depuis 2019.

Léna Fernandes