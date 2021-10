Veil Jourde se renforce en contentieux

Réunissant aujourd’hui 16 associés et plus de 50 avocats dans son bureau installé à Paris, Veil Jourde continue de consolider son offre de services juridiques en droit des affaires. Après s’être doté d’une équipe en droit social, le cabinet réaffirme l’importance de son activité contentieuse en nommant Caroline Gérault au rang de counsel. C’est la deuxième promotion qui intervient dans le département contentieux et arbitrage depuis le mois de juin dernier.

Caroline Gérault est une spécialiste des contentieux civils et commerciaux. Elle intervient à ce titre dans le cadre de contentieux divers : contractuels de droit commun ou de droit de la distribution, entre actionnaires, post-cession de droits sociaux ou encore relevant de la matière bancaire et financière. Inscrite au barreau parisien depuis 2012, l’avocate a commencé par exercer au sein des départements contentieux puis corporate de Linklaters avant de rejoindre sa maison actuelle en 2014. Titulaire d’un master 2 en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon Assas, Caroline Gérault est également diplômée du master en droit des affaires et management international de l’ESCP. Avec sa promotion, le département contentieux et arbitrage de Veil Jourde compte désormais 7 associés, 5 counsels et 9 collaborateurs.

Léna Fernandes