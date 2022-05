Veil Jourde relance sa pratique en droit public économique

Maxime Senso et ses deux collaboratrices, Céline Hardouin et Livia Elshoud, composent désormais l’équipe du département droit public économique du cabinet. "Nous avions besoin d’une équipe spécialisée, mais pouvant s’adapter à nos spécificités, comme notre gestion quotidienne de dossiers complexes mêlant droit privé et droit public ou comme le travail en synergie avec les autres départements", explique Jean Veil, le fondateur de Veil Jourde.

Spécialiste du droit public des affaires, Maxime Seno intervient dans le cadre de commandes publiques pour des problématiques de régulation et de conformité, et lors d’opérations transactionnelles aux côtés des autres équipes de Veil Jourde. Il assiste une clientèle variée de sociétés (cotées, à capitaux mixtes, ETI et PME), de personnes et d’entreprises publiques, d’associations et de fondations. Membre du barreau de Paris depuis 2013, l’avocat exerçait auparavant pour LLC & Associés où il fut juriste, collaborateur puis nommé associé en 2016. Titulaire du master 2 de droit public économique de l’université Panthéon-Sorbonne, du DU de l’Institut de droit public des affaires de l’EFB et du certificat de spécialisation en droit public, Maxime Seno a également cofondé Legis Continu, une plateforme de formation continue des avocats entièrement dématérialisée.

Léna Fernandes