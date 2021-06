Promotion interne en contentieux chez Veil Jourde

Confirmant sa volonté de promouvoir ses avocats en interne et de développer sa pratique contentieuse, Veil Jourde nomme Anne Louiset en qualité de counsel. Le département contentieux et arbitrage de l’enseigne française compte désormais 7 associés, 4 counsels et 9 collaborateurs.

Avocate au barreau de Paris depuis 2012, Anne Louiset a effectué toute sa carrière chez Veil Jourde. Elle y intervient pour les contentieux de droit des affaires qui impliquent notamment le droit des contrats et des litiges commerciaux, bancaires ou financiers. Titulaire d’un master 2 professionnel de droit des affaires de l’université de Paris Dauphine et d’un master 2 recherche en droit des obligations civiles et commerciales de l’université Paris Descartes, elle est également enseignante au sein de cette même faculté.

Léna Fernandes