Droit social : toute une équipe arrive chez Veil Jourde

Fondé en 1990 par Jean Veil et Georges Jourde, Veil Jourde se dote d’une équipe d’avocats spécialistes du droit du travail grâce l’arrivée de Pauline Larroque Daran, qui devient la seizième associée du cabinet, et de son équipe de collaborateurs bâtie chez Factorhy Avocats. Grâce à cette nouvelle pratique, la structure indépendante affine ses compétences dans les opérations de fusions-acquisitions et offre un accompagnement plus complet à ses clients.

Avocate au barreau de Paris depuis 2013, Pauline Larroque Daran obtient son certificat de spécialisation en droit social en 2018. Conseil des sociétés de toutes tailles, elle a développé un savoir-faire spécifique aux secteurs du transport routier et ferroviaire, du retail et de la vente à distance. L’avocate intervient notamment dans le cadre d’affaires concernant le prêt de main-d’œuvre, le délit de marchandage ou encore dans l’établissement de stratégies de restructuration et de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Elle a également assuré la défense de plusieurs entreprises dans le cadre de contentieux collectifs de masse en droit du travail. Titulaire du master 2 professionnel en droit social de l’université Panthéon-Sorbonne, Pauline Larroque Daran commencé sa carrière en tant que juriste en droit social pour Véolia, puis Transdev. Elle a ensuite exercé comme avocate pour les cabinets UGGC Avocats, Fromont Briens et Factorhy Avocats où elle avait été nommée associée en 2020. Vice-présidente de l’ANDRH Groupe Lafayette depuis 2018, elle est également membre des réseaux d’entrepreneurs Mieux entreprendre et Réseau entreprendre.

Léna Fernandes