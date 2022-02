Veil Jourde coopte deux associés en contentieux

Afin de renforcer son activité en contentieux et accompagner au mieux les besoins de ses clients, Veil Jourde élève Corinne Vallery-Masson et Gaspard Lundwall au rang d’associés. Avec ces deux associations, le département contentieux-arbitrage du cabinet d’affaires indépendant réunit à présent 9 associés, 3 counsels et 9 collaborateurs.

Avocate chez Veil Jourde depuis plus de vingt ans, Corinne Vallery-Masson intervient lors de contentieux de droit commercial, de droit des assurances et de droit de la propriété intellectuelle. Elle gère des dossiers variés, souvent complexes ou à forts enjeux dans les secteurs de la cosmétique, du nucléaire, du cinéma ou encore de l’événementiel. Inscrite au barreau de Paris en 1981, l’avocate a travaillé pour les cabinets Knoll et Haffner avant de rejoindre Veil Jourde en 2002 où elle a été nommée counsel en 2013. Corinne Vallery-Masson est titulaire d’une maîtrise en droit privé général carrières judiciaires de l’université Panthéon Assas ainsi que du certificat de spécialisation en droit des relations internationales.

Gaspard Lundwall traite, lui, une large gamme de contentieux complexes des affaires, tant en droit commercial qu’en droit civil ou pénal. Avocat au barreau parisien depuis 2012, il a exercé en tant que collaborateur chez Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral puis a intégré Veil Jourde en 2014. Il a ensuite été promu counsel en 2020. L’avocat est diplômé de HEC Paris et d’un master 2 de droit privé général de l’université Panthéon Assas.

Léna Fernandes