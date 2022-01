Varet Près accueille Rhadamès Killy et devient Varet Près Killy

Varet Près s’agrandit : avec l’arrivée de Rhadamès Killy, expert du secteur sportif, le cabinet devient Varet Près Killy et ajoute une corde à son arc. “Son expérience professionnelle et ses compétences juridiques, tant en conseil qu’en contentieux, viennent idéalement compléter notre offre”, se félicite Vincent Varet. Xavier Près partage son enthousiasme : “Ensemble, nous serons en mesure de proposer à nos clients une offre combinant nos expertises en droit de la propriété intellectuelle et en droit du sport, quasi inédite sur le marché.”

Après un début de carrière au siège européen d’IMG à Londres, en 1994, Rhadamès Killy prend les rênes de la direction juridique de la filiale française. De 2002 à 2009, il dirige celle de la Fédération française de tennis et de Roland-Garros. Il rejoint ensuite l’équipe de préfiguration de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), puis en devient le directeur juridique jusqu’en 2012. Cette année-là, il intègre De Gaulle Fleurance & Associés et s’y associe, avant de créer sa propre structure en 2020.

Olivia Fuentes