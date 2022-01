Valumen, un nouvel acteur innovant positionné sur le marché de la transformation des entreprises

Décideurs. Après avoir fait face à la crise de 2008, vous n’avez pas craint celle de 2020 : quelles sont les éléments qui permettent de bien démarrer son entreprise dans un tel contexte ?

Nicolas Doucerain. Ils sont nombreux ! Tout d’abord, il faut toujours croire dans ses rêves, dans son projet, savoir bien s’entourer et faire preuve de résilience en période de fortes turbulences. Généralement, une crise génère des crispations, des inquiétudes et parfois même des angoisses. J’ai beaucoup appris de la précédente crise financière : éviter les moments de panique, prendre de la hauteur, observer les changements pour vous permettre d’affiner votre offre… La crise de la Covid-19 a été pour moi une opportunité pour lancer mon nouveau projet entrepreneurial que je relate dans mon dernier livre et qui reste d’une étonnante actualité.

Pourquoi avoir créé un nouvel acteur de la transformation en mars 2020 ?

Nous vivons une période excitante ! Les crises successives offrent de nouvelles perspectives à toutes les entreprises et dans tous les secteurs de notre économie : la transition écologique et énergétique, la réindustrialisation de la France et de l’Europe, l’intelligence artificielle, la digitalisation, les transports… Les projets de transformation ne manquent pas. Après avoir vécu la crise du siècle, après avoir accompagné de nombreuses entreprises pour restructurer et refondre les modèles économiques, il me semblait important de créer un nouvel acteur de la transformation dont l’offre s’articule autour du management de transition de cadres et cadres dirigeants pour accélérer et mener à bien les plans de transformation chez nos clients ; de l’executive search pour permettre à ces derniers d’intégrer de nouveaux talents dans les organisations ; et des séminaires de direction pour les aider et les accompagner à élaborer avec leurs équipes leur plan stratégique à trois-cinq ans.

Pour accompagner ces changements structurels, il me fallait créer un nouvel acteur capable de répondre aux enjeux de nos clients. Pendant toute ma carrière, j’ai eu le privilège de croiser sur ma route des personnalités de grande qualité qui ont été déterminantes dans mes choix et mes orientations. En fondant Valumen, j’ai souhaité m’entourer de talents aux compétences complémentaires pour donner toutes les chances à ce projet. Elisabeth, Bertrand, Maxime, Jean-Christophe, Patrice et Olivier forment avec moi le comité stratégique et permettent ainsi de construire les fondations d’un projet entrepreneurial stimulant.

Qu’est-ce qui vous distingue aujourd’hui de vos concurrents ?

Nous apportons une solution efficace à travers un développement inédit d’offre de services. Notre modèle s’articule entre l’expertise technique et les valeurs humaines dans un rapport "gagnant-gagnant". Nous l’appliquons aussi bien dans l’accompagnement des transformations avec nos managers de transition, que dans le recrutement d’un talent pour le compte de nos clients, ou encore dans l’animation de nos séminaires de direction.

En outre, un ancrage en régions (Paris et Nantes en 2021, puis Lille et Lyon en 2022) était une évidence car Valumen a pour ambition d’être au plus proche de ses clients pour les accompagner au mieux dans leurs projets de transformation.

Au sein de Valumen, nous n’affichons pas nos valeurs, nous préférons les incarner ! Ce sont le respect et l’intégrité avec lesquelles nos équipes œuvrent au quotidien qui nous rendent uniques. Par ailleurs, nos jeunes talents allient compétence et innovation, insufflant ainsi un dynamisme nouveau chez nos clients. Enfin, nous avons créé un lieu d’échanges, notre Studio By Valumen pour donner une voix et une image à nos clients, nos managers de transition et nos partenaires. C’est dans cet espace qu’ils peuvent être tantôt spectateurs tantôt acteurs de notre réseau, en intervenant à l’occasion de nos rendez-vous inspirants.

Que pouvez-vous nous annoncer pour 2022 ?

Valumen a connu un démarrage incroyable depuis sa création en mars 2020 ! Pour 2022, nous allons amplifier notre forte croissance avec la même énergie, poursuivre notre ancrage territorial avec l’ouverture de deux nouveaux bureaux, accentuer nos investissements dans le digital et surtout tenir notre promesse auprès de nos clients : "S’engager avec Valumen, c’est faire le choix d’un partenariat exclusif pour une expérience unique."

Entretien avec Nicolas Doucerain, entrepreneur & président optimiste. Valumen