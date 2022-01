Valoren coopte une associée

Enseigne indépendante fondée en 2020 par Virginie Verfaillie Tanguy et Christine Le Breton, Valoren accompagne les dirigeants, les actionnaires, les investisseurs et les établissements de crédit dans le cadre du redressement et de la croissance des entreprises. Son offre s’axe ainsi autour de quatre pôles : corporate et fusions-acquisitions, restructuring, contentieux d’affaires et droit social. Renforçant ses compétences dans ce dernier domaine, le cabinet promeut Virginie Lockwood associée.

La nouvelle membre de l’association intervient, en conseil comme en contentieux, auprès des entreprises et des organes de la procédure collective sur toutes les problématiques relatives au droit social général ou appliqué au restructuring. Dernièrement, Virginie Lockwood a notamment traité la liquidation de Mediapro France ainsi qu’un dossier concernant le groupe La Halle. Dans sa pratique, elle travaille main dans la main avec Camille Moïse, également avocate chez Valoren, qui opère également en droit social des entreprises en difficulté. Forte de sa nomination en qualité d’associée, l’avocate a pour but de continuer à développer sa pratique en tenant compte d’enjeux d’actualité précis. Elle cible spécifiquement la garantie de l’AGS (assurance de garantie des salaires) en procédure collective, un sujet qui devrait faire l’objet de réformes dans le but de maintenir la pérennité de l’emploi dans une entreprise qui va mal. Virginie Lockwood a commencé sa carrière comme juriste pour GMF Assurance. Elle a ensuite exercé pendant près de neuf ans au sein du département social de Hadengue et Associés avant de rejoindre Valoren en 2020. L’avocate est diplômée d’un master 2 en droit privé et sciences criminelles de l’université de Reims.

Léna Fernandes