Valmy Avocats s’ouvre au droit public et au droit de l’environnement

Il y avait déjà le droit commercial, le restructuring, le droit de la propriété intellectuelle, le private equity, les fusions-acquisitions. Valmy Avocats proposera désormais une offre en environnement et en droit public. Marie-Laëtitia de la Ville-Baugé, qui s’associe au cabinet, accompagne les grands opérateurs privés dans leurs projets de création et de développement de sites industriels ou d’infrastructures. Aspects environnementaux des fusions-acquisitions, RSE, économie circulaire, gestion des déchets, commande publique… L’avocate accompagne ses clients devant les juridictions civiles, pénales et administratives.

Marie-Laëtitia de la Ville-Baugé est diplômée de Sciences Po Paris, d’un DESS en droit des contentieux publics de l’université Versailles Saint-Quentin et d’un DEA en droit public de l’économie de Paris 2. Avocate au barreau de Paris depuis 2005, elle est passée par Baker & McKenzie et LPA-CGR, avant de créer son cabinet.

Olivia Fuentes