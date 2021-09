Valmy Avocats crée une pratique restructuring

Le cabinet d’affaires Valmy Avocats ajoute une corde à son arc en créant une pratique restructuring portée par une nouvelle associée, Géraldine Astrup. Cofondatrice du cabinet spécialisé en la matière ainsi qu’en contentieux des affaires, Astrup Tellechea, au sein duquel elle exerçait jusqu’alors, l’avocate devient la sixième associée du cabinet.

Géraldine Astrup intervient en droit des entreprises en difficulté/restructuring. Ses compétences couvrent aussi bien les procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) que les procédures judiciaires collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires). Elle accompagne des débiteurs, principalement des PME mais aussi des start-up, dans la renégociation de leur passif ainsi que dans toute procédure, ou bien les dirigeants de ces entreprises en crise. L’avocate conseille également des investisseurs comme des fonds d’investissement, des family offices ou des investisseurs privés souhaitant prendre des participations dans des sociétés sous performantes ou bien reprendre des actifs d’entreprise. Elle conseille enfin des actionnaires, comme des fonds d’investissement ou des acteurs institutionnels, des créanciers d’entreprises en crise pour faire valoir leurs droits à tout stade de la procédure, en revendiquant la propriété de certains actifs, ou en déclarant leurs créances notamment.

Géraldine Astrup a commencé sa carrière au sein des départements restructuring de King & Wood Mallesons, SJ Berwin, puis de Dentons et Brown Rudnick, avant d’exercer à son compte.

Valmy Avocats a été fondé en 2012 par Barthélemy Lemiale et Julien Vandromme. Positionnée sur le conseil et le contentieux, la structure accompagne ses clients dans de multiples domaines de compétence, en particulier en droit commercial et des sociétés, droit immobilier, droit du travail, restructuring, droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Le cabinet intervient également en private equity ainsi que dans le cadre de fusions-acquisitions et défend ses clients devant toutes les juridictions, civiles et commerciales.

Marine Calvo