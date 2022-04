Valians : nouvelle enseigne de droit public des affaires

Vincent Drain et Olivier Savignat possèdent une grande connaissance du secteur public et du secteur économique qu’ils ont eu l’occasion d’appréhender dans toutes leurs spécificités au cours de leurs vingt ans d’expérience en tant qu’avocats. Forts de la complémentarité de leurs compétences, les deux avocats créent Valians, un cabinet proposant une offre qui recouvre le droit des contrats publics, le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement. Avec cette nouvelle structure, les cofondateurs et associés souhaitent proposer des conseils opérationnels mais aussi une vision stratégique à leur clientèle privée et publique.

Conseil des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics, des sociétés d’économie mixte et des maîtres d’ouvrage privés, Valians intervient de la conception juridique des dossiers au suivi de la bonne exécution des projets jusqu’à la gestion des litiges en passant pas la gestion des activités quotidiennes de ses clients. Mais le cabinet assite également des start-up et des PME françaises ou étrangères qui souhaitent accéder à la commande et à l’achat publics de prestations innovantes. De ce fait, Vincent Drain et Olivier Savignat peuvent aussi accompagner des acteurs publics dans le développement de leurs e-services ainsi que pour la mise en place de plateformes collaboratives pour la conception et l’exploitation des ouvrages. Les avocats interviennent enfin en pré-contentieux et en contentieux grâce à leur connaissance poussée des procédures de conciliation, de médiation et des dispositifs de régularisation des actes et procédures. Avocat au barreau de Paris depuis 2002, Vincent Drain a précédemment exercé chez FGD Avocats et chez Artemont. Olivier Savignat est, lui, membre du barreau parisien depuis 2003. Il a travaillé pour Avocats, pour le cabinet BTP puis a fondé Os Avocat.

