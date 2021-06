Valérie Valais quitte Dassault Système et rejoint Lacroix

Groupe du secteur des technologies, Lacroix propose des équipements électroniques et des solutions d’internet des objets (IoT) à l’échelle industrielle grâce à ses filiales Lacroix Electronics, Lacroix City et Lacroix Environnement. Avec l’ambition de devenir un leader international de son domaine et d’afficher 800 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2025, le groupe place une habituée des grandes structures internationale au sein de sa direction juridique. Lui faisant bénéficier de sa grande expérience du monde des affaires et des nouvelles technologies, Valérie Valais rejoint Lacroix en tant que directrice juridique et compliance adjointe.

Formée en commerce international, Valérie Valais commence sa carrière de juriste comme consultante pour l’OCDE, mais c’est en 1995 qu’elle met un premier pied dans le secteur des technologies en exerçant pour la filiale française de l’éditeur de logiciel Candle en tant que responsable juridique France et Benelux. En 1999, elle rejoint la multinationale Hewlett Packard (plus connue sous le nom de HP) en qualité de juriste d’affaires internationales puis intègre Microsoft au même poste quatre ans plus tard. Valérie Valais intègre Dassault Systèmes en 2009, à la fonction de directrice juridique contrats monde. Au sein du groupe Dassault, elle gravit les échelons pour être nommée directrice affaires publiques & corporate development en 2016 puis vice-présidente affaires internationales & développement durable en 2019. Également engagée dans plusieurs associations, elle est notamment administratrice et DPO du Cercle Montesquieu.

Léna Fernandes