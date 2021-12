Valérie Munoz-Pons, l’appliquée

Dès son adolescence, Valérie Munoz-Pons aspire à devenir avocate. Après une classe prépa puis un double cursus HEC/Paris 2 Panthéon-Assas avec la fiscalité comme spécialité, elle entre à l’EFB en 2005 et effectue son projet pédagogique individuel (PPI) au sein du pôle financier du tribunal de grande instance auprès de Jean-Marie d’Huy, connu pour avoir été l’un des magistrats instructeurs de l’affaire Clearstream. "J’ai trouvé ce stage passionnant, si bien que je me suis dit : 'La fiscalité, c’est terminé ! Je veux faire du droit pénal des affaires'", explique Valérie Munoz-Pons qui change donc d’orientation, sans jamais l’avoir regretté. "J’ai eu la chance d’arriver à une époque où la défense pénale au sein des cabinets d’affaires prenait toute sa place." La jeune femme originaire de la Drôme effectue alors son stage terminal chez Bredin Prat, auprès d’Éric Dezeuze, "une personne extrêmement talentueuse et bienveillante dont je garde un excellent souvenir", se souvient-elle.

Aux côtés de Renault, Airbus ou France Télécom

Valérie Munoz-Pons prête serment à l’automne 2007 et décroche sa première collaboration chez August Debouzy au sein de l’équipe contentieux, arbitrage et pénal des affaires. Dix en plus tard, elle suit Kami Haeri au sein de la prestigieuse firme anglo-saxonne Quinn Emanuel pour créer la pratique litigation du bureau parisien fraîchement installé. Riche de cette expérience internationale, elle retourne aux sources chez August Debouzy en 2021 en tant que counsel. "Je suis très contente d’être revenue", précise l’avocate.

Renault, Airbus ou encore France Télécom figurent parmi les entreprises qu’elle a eu la chance d’accompagner au cours de ses quatorze ans de carrière. Mais un dossier l’a beaucoup marquée, emblématique de la justice pénale en matière de droit des affaires soulevant de nouvelles problématiques juridiques : la plainte déposée contre Exxelia Technologies, société industrielle française mise en cause à la suite du bombardement d’une maison dans la bande de Gaza par des missiles israéliens ayant tué plusieurs enfants. Un composant avec le nom de l’entreprise a été retrouvé dans les ruines par une ONG venue en aide aux populations civiles. Une enquête est en cours en France depuis cinq ans. "Ce dossier est très intéressant car il s’inscrit dans le courant récent de mise en cause de la responsabilité des entreprises intervenant directement ou indirectement en zone de conflits et fait écho au devoir de vigilance", explique Valérie Munoz-Pons.

De l’importance de la réflexion scientifique

Spécialiste de la compliance, l’avocate fait partie du groupe de travail du CNB sur la réflexion autour de l’enquête interne. Et elle est actuellement préoccupée par la proposition de loi Gauvain qui veut encadrer de façon très stricte l’enquête interne, "trop strictement" selon elle, allant jusqu’à imposer une notification obligatoire de l’entreprise au juge d’instruction dans l’hypothèse où elle souhaite lancer une enquête interne. Une atteinte fondamentale aux droits de la défense des sociétés ? "Conduire une enquête interne permet surtout de comprendre ce qu’il s’est passé pour préparer sa défense", indique-t-elle.

Pour Valérie Munoz-Pons, il est par ailleurs fondamental de maintenir une réflexion scientifique qui nourrit la préparation des dossiers. Cette jeune mère de deux enfants n’hésite ainsi pas à transmettre son savoir. En 2015, elle crée un cours de compliance à HEC et enseigne la conformité, l’éthique des affaires et la régulation internationale à Sciences Po depuis 2019. Elle intervient par ailleurs régulièrement à l’IHEDN. Mais cette passionnée de montagne ne s’arrête pas là et s’engage au sein de sa profession : en tant que membre de l’Association des avocats pénalistes (Adap) et également en parrainant chaque année une étudiante de HEC au travers du programme HEC Mentorat.

Margaux Savarit-Cornali