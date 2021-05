Vague de promotions chez Linklaters

La firme du Magic Circle anglais a désigné 35 nouveaux associés et 41 nouveaux counsels dans ses 30 bureaux dans le monde. Plus de la moitié des avocats ainsi élus sont localisés en dehors de la Grande-Bretagne, ce qui réaffirme la nature et les ambitions internationales du cabinet d’affaires. Ce dernier ayant mis en place une politique de diversité et d’inclusion, la parité est presque respectée puisque 41% des avocats promus sont des femmes.

Au sein du bureau de Paris, Géric Clomes, Charlotte Colin-Dubuisson et Carole Nerguararian accèdent au rang d’associés, respectivement au sein des départements droit social, antitrust & investissements étrangers et restructuration & entreprises en difficulté.

Géric Clomes exerce au sein du département droit social de Linklaters Paris depuis 2007. Expert des aspects sociaux des opérations de fusions-acquisitions et de restructurations d’entreprise, il conseille de grands groupes industriels (Groupe BEL, New Look Retailers Group, Nestlé SA) et des fonds d’investissement. Il intervient également pour la gestion de crises, les contentieux collectifs et individuels ainsi que pour les problématiques de rémunération et d’actionnariat.

Charlotte Colin-Dubuisson a rejoint le département antitrust & investissements étrangers de Linklaters Paris en 2011. Experte du droit européen et français de la concurrence, elle possède un savoir-faire spécifique en matière de restrictions verticales et de cartels qu’elle a déjà mis en œuvre devant la Commission européenne et l’Autorité de la concurrence. L’avocate accompagne aussi ses clients des secteurs de l’agroalimentaire, de l’automobile, de la distribution, des transports et du luxe, sur les aspects concurrentiels de leurs opérations de M&A. Elle est par exemple intervenue sur les deals Nestlé et Silgan.

Carole Nerguararian exerce chez Linklaters depuis 2009 au sein du département restructuration et entreprises en difficulté. Elle intervient lors des contentieux liés aux procédures collectives. Spécialiste du traitement des entreprises en difficulté et de leur restructuration financière et industrielle lors de procédures de prévention des difficultés ou collectives, elle conseille tous types de clients français et internationaux (comme Lecta et son actionnaire CVC, KKR, le groupe Jingye, CGG, Steinhoff...).

Au cours de ce tour de promotions internes, six avocats ont aussi été promus counsels : Mehdi Boumedine, Julien Bourmaud-Danto et Thomas Pontacq en corporate et M&A, Eléonore Hannezo en contentieux et arbitrage, Vincent Poilleux en marchés de capitaux et Neeloferr Roy en droit bancaire.

Léna Fernandes