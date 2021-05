Vaccin Covid-19 : le Leem publie une série de vidéos explicatives

Comment agit le vaccin contre la Covid-19 ? Est-il efficace ? Si oui, mon ADN risque-t-il d’être modifié une fois vacciné ? Ces questions vous semblent familières mais l’incertitude plane en raison du manque d’explications.

Parce qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique, le LEEM, l’organisation professionnelle des entreprises du médicament a décidé de répondre à toutes vos questions. Ainsi, en proposant une série de vidéos explicatives, l’organisme souhaite clarifier les incompréhensions et les préjugés de nombreux Français sur le vaccin. Ces supports didactiques aideront aussi le corps médical, médecins comme pharmaciens, à rassurer leurs patients lors de la vaccination.

Ces dix animations diffusées sur de nombreuses plateformes telles que LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube comptabilisent déjà plus de 1,5 million de vues. Présentes également sur Leem.org, ces vidéos font l’objet d’un complément d’informations en plus de celles disponibles sur leur site : https://www.leem.org/publication/covid-19-et-vaccins-questions-reponses .

Jean-Louis Bore