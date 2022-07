V. Lefranc (Elior) : "Faire progresser une culture inclusive sur l’ensemble de nos sites"

Décideurs. Elior a adhéré aux Women Empowerment Principles de l’ONU. Pourquoi ?

Vanessa Lefranc. La diversité est un engagement de longue date pour Elior puisque nous avons signé la charte de la diversité dès 2005. Depuis début 2020, nous avons élargi notre plan d’actions pour assurer une démarche diversité à l’ensemble du Groupe. L’adhésion au Women Empowerment Principles est un exemple de notre engagement international sur le sujet. Concernant la diversité des genres, le groupe compte 68% de femmes et 50% des managers femmes, et nous souhaitons aller plus loin au niveau des postes de direction avec un minimum de 30% de femmes pour les postes de direction d’ici à 2025 et minimum 40% d’ici à 2030. Signer la charte mondiale des Nations unies était l’occasion pour le groupe de faire connaître son engagement et ses actions à l’échelle mondiale. Au-delà de la diversité des genres, nous nous intéressons à la diversité plus globalement, avec notamment un engagement dans les quartiers prioritaires, les populations seniors, ou encore les personnes en situation de handicap. Plus globalement, notre ambition est de diffuser une culture inclusive sur tous les sites et de faire émerger une culture collaborative.

"Ce sont onze dirigeants qui s’impliquent sur le sujet de la parité"

Comment traduisez-vous votre engagement en actions concrètes ?

Une vingtaine de personnes représentant chaque pays a travaillé ensemble afin de définir une ambition et un plan d’actions commun. Nous avons ensuite créé un comité de gouvernance, réunissant trois membres du comité exécutif du groupe ainsi qu’un membre du comité exécutif de chaque pays. Ce sont onze dirigeants qui s’impliquent sur ce sujet. À partir de là, il nous était possible de communiquer des objectifs communs à l’ensemble des équipes opérationnelles. En complément, chaque pays se dote d’objectifs plus spécifiques en lien avec ses enjeux et réalités locales.

Comment crée-t-on une culture d’entreprise avec autant de nationalités différentes ?

Elior est présent dans des pays de cultures diverses, en Europe et aux États-Unis principalement et compte plus de 100 nationalités différentes parmi ses équipes. Afin de diffuser une culture d’entreprise commune, nous travaillons en parallèle sur quatre leviers : communication interne, définition et diffusion des objectifs pour chacun, création d’un modèle de compétences managériales commun pour tous les membres du groupe et surtout, implication du management de proximité.

Propos recuillis par Elsa Guérin