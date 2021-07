V.Klingbeil (Groupe EDG) : "Nous croyons que le succès est une question d'expertise, de passion et de réseau"

Décideurs. Vous avez créé le groupe EDG, European Digital Group, en avril 2020, en plein Covid. Un sacré défi ! Racontez-nous les débuts

Vincent Klingbeil. L’idée est née en mai 2019 avec Éric Bismuth, fondateur de Montefiore, un des acteurs les plus performants du private equity européen, donc avant la pandémie. Et surtout parce que la transformation digitale des entreprises est un enjeu crucial pour leur évolution, et que, en cette période de Covid, elle est même devenue nécessaire et inéluctable. Il manquait en France un acteur ambitieux pour accélérer cette transformation digitale, sur le modèle de S4 Capital créé par Martin Sorrell, c’est pourquoi nous avons décidé de fonder European Digital Group, un mélange entre un fonds d’investissement et une holding corporate.

Quel est l’ADN de votre groupe EDG ?

Aujourd’hui de grands acteurs établis et experts dans leurs secteurs se sont emparés de l’accompagnement à la transformation digitale, mais encore aucun ne proposait une offre transverse couvrant tous les champs de cette mutation en profondeur. Cette approche silotée du marché actuel entretient les freins de perception et les barrières structurelles de temps et de coûts auprès des décideurs.

C’est de ce constat qu’est né European Digital Group, le premier groupe multi-dimensionnel & multi-spécialiste de l’accélération digitale. Sa mission est de fédérer au sein d’une même structure des ultra spécialistes dans chaque levier engagé dans la digitalisation des entreprises et parce que nous croyons que le succès est une question d’expertise, de passion et de réseau.

Quelle est sa valeur ajoutée sur le marché de l’accélération/transformation digitale des entreprises ?

European Digital Group combine l’énergie entrepreneuriale d’experts indépendants avec la puissance d’un groupe en alliant au sein de la même structure des innovations technologiques, des expertises de pointe et des équipes ultraspécialisées.

En outre, le groupe fédère des pépites du digital en identifiant les leaders de chaque secteur et leur offre les conditions optimales pour les faire croître durablement et réveiller leur potentiel d’innovation. Un rassemblement unique d’expertises pointues, composé d’entrepreneurs à succès qui unissent aujourd’hui leurs talents pour accompagner la mutation des entreprises en profondeur et sur toutes les dimensions.

Fort de ce modèle innovant, European Digital Group jouit d’un succès déjà établi et grandissant, grâce à l’intelligence collective de ses associés entrepreneurs.

Qui sont les agences/sociétés qui composent EDG ? Quelles complémentarités et quelles synergies ?

À mi-chemin entre un fonds d’investissement et un groupe intégré, EDG regroupe déjà six sociétés : lesBigBoss et Proximum365, Ad’s up Consulting, Orès Group, Follow et Metsys pour proposer une offre globale et personnalisée grâce à la complémentarité de ses membres :

- lesBigBoss et Proximum365 pour la génération de leads BtoB :

La marque lesBigBoss, experte de la mise en relation d'affaires, propose aux décideurs porteurs de projets de rencontrer des prestataires innovants en dehors de leur zone de confort pour favoriser les échanges. Un terrain de jeu unique pour créer et transformer des opportunités d'affaires et un réseau exclusif de leaders numériques.

En 2020 lesBigBoss et Proximum365 ont diversifiés leurs territoires et fédérés cinq « univers fonctions » : e-commerce/Digital Marketing – Communication/Marketing – IT & Cybersécurité/Data/Supply Chain – Services généraux/RH/finance/achats – Commercial/Expérience clients ; et cinq « verticales industrielles » avec l’industrie Aerospace & Défense, l’industrie 4.0, la R&D innovation, la Santé et l’Emballage/Logistique.

Au-delà des événements physiques et digitaux, lesBigBoss prolonge l'expérience et les apprentissages avec des contenus BtoB qui ont pour objectifs d'animer et accompagner ses communautés.

Avec Vimeet, Proximum365 est le Leader mondial de la mise en relation ciblée avec deux millions de rendez-vous organisés chaque année et aide depuis 21 ans leurs partenaires organisateurs, marques et institutionnels à passer de l'expérience événementielle éphémère à une stratégie d’animation communautaire hybride tout au long de l'année. Grâce à cette offre unique all-in-one, leurs clients utilisent au besoin les ressources technologiques, commerciales, logistiques ou marketing afin qu’ils se concentrent sur l’essentiel de leur projet.

L’organisateur d’événements lesBigBoss accélère sa transformation digitale avec les solutions technologiques de Proximum365 et le développement de plateformes communautaires.

- Ad’s up Consulting pour la performance digitale :

Ultra spécialisé en stratégie SEA, Social Ads, SEO & Display Programmatique, le cabinet de conseil est leader du marché français depuis 2012. Ils s'appuient notamment sur l’expertise de leurs 112 consultants in-house 100% certifiés et passionnés, et du plus haut niveau de certification chez chacune de leurs régies partenaires (Google Partner Premier, Facebook Marketing Partner Premium, notamment). Au quotidien, Ad's up accompagne les annonceurs dans l’élaboration, le pilotage et l’optimisation de leur stratégie d’acquisition sur l’ensemble des leviers SEA (Google, Bing, YouTube, Amazon), RTB Programmatique, SEO, Créatives et Social Ads (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Waze, TikTok et Snapchat).

- Orès pour la stratégie de marque et la communication :

Orès Group est une agence créative 100% intégrée, fondée en 2013 par Nicolas Guittard, Thomas Bevilacqua et Julien Boulard. Modèle d’ascension parmi les dernières agences indépendantes françaises, Orès se démarque par son audace et son agilité et privilégie autant la stratégie, la création, que la production des idées.

Grâce à un écosystème puissant, le périmètre d’actions d’Orès est large : Stratégie de marque, plateforme de communication, campagne, activation, branding, marketing digital et social média, production audiovisuelle et événementielle. Toutes les compétences intégrées sans intermédiaires pour des marques puissantes et cohérentes.

- Follow pour le referral et l’influence :

Créée en 2016 par quatre amis dont la vision était de placer l’agence à la confluence entre le digital, le média et la création, Follow s’est imposée en 4 ans comme l’agence de marketing spécialiste de l'influence et des réseaux sociaux.

Les fondateurs ont souhaité créer un label qui regroupe un ensemble de talents influenceurs, aussi bien artistes, sportifs, gamers, voire de simples muses. Celui-ci fonctionne comme un collectif, avec une vision à 360 degrés.

Follow propose des dispositifs singuliers afin de co-construire l'espace digital avec les marques. L'agence conjugue trois domaines d'expertise : la stratégie, la production et le management de talents.

- Metsys pour les services IT et la cybersécurité :

Acteur incontournable des services du numérique, Metsys est un intégrateur de solutions Microsoft qui délivre une offre globale de services allant de la phase d'audit et de conception, jusqu'à l’implémentation et le support. S’appuyant sur leur savoir-faire dans les métiers du conseil et de l’intégration, ils interviennent sur différents domaines comme la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la gestion des données, le cloud ou encore les infrastructures. Fort de plus de 300 collaborateurs, Metsys est implanté sur l’ensemble du territoire national avec une présence à Paris, Rennes, Nantes, Tours, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, Lyon, Strasbourg et Lille.

En février 2021, vous avez conclu un partenariat stratégique avec Follow. Quelles sont vos ambitions sur ce marché des influenceurs ?

Follow est une agence d’influence fondée par quatre amis, Rubben Chiche, Nathan Elmaleh, Ruben Cohen et Samuel Skalawski, qui a vu passé son CA de 600 000 euros à 8 millions d’euros en 4 ans. Follow a pris à bras le corps la vague de l’influence, notamment sur la mode et la beauté. Outre les recommandations stratégiques, ils gèrent un pool d’une cinquantaine d’influenceurs et comptent diversifier leurs activités en allant sur le food, le gaming ou encore le sport. EDG leur permet d’avancer sur le plan technologique et de réfléchir à un développement international.