Uriel Sansy, la rigueur défensive

Cofondateur à seulement 30 ans du cabinet Factorhy Avocats, Uriel Sansy figure parmi les avocats qui forment la relève du barreau social. Après un baccalauréat scientifique, il choisit le droit et le métier d’avocat, qui correspondent à la fois à son goût pour la technicité et à sa personnalité.

Force de proposition

Comme de nombreux étudiants sans doute inspirés par les séries américaines, il montre tout d’abord un intérêt pour le droit pénal. Salarié durant ses études et ainsi confronté très tôt au milieu professionnel, il se dirige finalement vers un master 1 et un master 2 en droit social. Durant sa deuxième année, il exerce en apprentissage au sein de la direction des ressources humaines et des relations sociales chez Thalès Systèmes Aéroportés. Il réussit en parallèle l’examen d’entrée à l’école du barreau du premier coup.

Le jeune juriste prête serment en 2013 à tout juste à 23 ans. Il choisit Fromont Briens pour faire ses armes, six années durant lesquelles il passe de stagiaire à associé en janvier 2019. Le mois d'octobre de la même année signera la fin de l’aventure Fromont, mais surtout le début d’une nouvelle histoire au sein du cabinet Factorhy Avocats. Bien qu’exerçant sur tout le spectre du droit social, il a une préférence pour les dossiers ayant trait à la durée du travail : concevoir des accords, les négocier, les enrichir, les adapter. Une compétence que de nombreux clients lui reconnaissent.

Mais le droit n’est pas tout et Uriel Sansy s’épanouit par ailleurs dans le football. Arrière droit de son équipe, poste impliquant rigueur défensive et présence offensive, il joue chaque semaine des matchs de championnat. Ce goût du collectif se retrouve dans sa façon d’exercer le métier d’avocat au sein de sa structure : se dépasser pour ses partenaires de la même façon qu’ils se dépassent pour lui. Il avance ainsi en équipe, avec ses associés comme avec ses collaborateurs. Ses maîtres-mots ? Être force de propositions, le dynamisme, l’échange, la combativité et la créativité, et ce, pour être au plus près des entreprises qu’il accompagne.

Anne Laure Blouet Patin