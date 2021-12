Une nouvelle fusion pour Clyde & Co ?

Après avoir absorbé l’enseigne canadienne SHK Law Corporation cet été, Clyde & Co semble avoir encore soif de croissance. Il souhaiterait en effet se rapprocher de BLM, un cabinet anglais spécialisé en droit des assurances et en droit commercial. Si la fusion aboutit, la firme internationale renforcerait son positionnement déjà fort sur le secteur des assurances et des réassurances, tout en donnant naissance à un géant britanique en la matière.

Regroupant plus de 2500 professionnels du droit dont 440 associés à travers ses 50 bureaux et bureaux affiliés répartis sur les 6 continents, Clyde & Co offre une gamme complète de services et de conseils juridiques. Adoptant une approche sectorielle, il a comme domaines de prédilection l'assurance, les transports, l'énergie, les infrastructures, le commerce et les matières premières. De son côté, BLM compte presque 800 avocats et experts techniques parmi ses effectifs, dont 200 associés. Implantée dans 13 villes anglaises et irlandaises, l’enseigne se spécialise de l’assurance et de la gestion des risques, mais développe également une activité en droit commercial.

Léna Fernandes