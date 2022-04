Une nouvelle avocate à la tête du financement chez Osborne Clarke

À peine vient-il de promouvoir une associée fiscaliste qu’Osborne Clarke accueille une nouvelle avocate à la tête de son département financement. Anne Vrignaud a en effet rejoint le cabinet international afin de "consolider notre projet d’entreprise ambitieux qui est de proposer à notre clientèle […] une offre globale parfaitement intégrée, portée par des associés unis", expliquent Catherine Olive et Maxime Pigeon, co-managing partners de la firme.

Avocate aux barreaux de Paris et de New York, Anne Vrignaud intervient en financement immobilier, financement d’acquisitions et restructuration de dette, dans un environnement international. Elle représente des fonds d’investissement, des grands groupes, des institutions financières, des banques et des fonds de dette. Elle dispose également d’une clientèle historique d’institutions bancaires allemandes. Chez Osborne Clarke, l’avocate collaborera aussi avec les équipes parisiennes en corporate, immobilier, restructuring, regulatory financier et fintech. Franco-Allemande qui a étudié et exercé aux États-Unis, elle développera des synergies avec les bureaux allemands et anglais de sa maison. Anne Vrignaud a débuté chez Cadwalader Wickersham & Taft à New York. Elle travaille ensuite comme counsel pour Jones Day, Ashurst et Clifford Chance à Paris, puis comme associée chez Baker McKenzie et King & Spalding. Diplômée d’un LLM de la Harvard Law School et d’un DEA de droit privé de l’université Panthéon Sorbonne, elle est aussi titulaire d’une maîtrise de droit privé de l’université Panthéon Assas.

Léna Fernande