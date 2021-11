Une nouvelle associée chez Barthélémy Avocats

Cabinet de niche en droit du travail, en droit de la sécurité sociale et en droit de la protection sociale complémentaire, Barthélémy Avocats réunit plus d’une centaine d’avocats à travers ses 19 bureaux répartis sur le territoire français. Poursuivant sa croissance externe, il attire Sophie Binder, une nouvelle associée qui intègre le département international qu’elle coanimera avec François Millet. L’enseigne annonce également le déménagement de son bureau parisien rue de Berri vers l’avenue Marceau.

Sophie Binder et son équipe assistent des groupes et des sociétés dans toutes leurs problématiques de droit social et de ressources humaines, tant en conseil qu’en contentieux. Ils interviennent notamment dans les secteurs du luxe, du commerce et des services, mais aussi de l’industrie, du journalisme et de la mutualité. Bénéficiant d’une solide expérience d’accompagnement des projets entrepreneuriaux de sa clientèle internationale, l’avocate a développé quant à elle un savoir-faire spécifique concernant les entreprises innovantes à forte croissance et les start-up. Elle les épaule dans toutes les étapes de leur développement, notamment en matière de pacte d’associés, de statut social et de départs des dirigeants, d’actionnariat salarié, ou encore dans la mise en place de modèles et outils de gestion sociale. À ce titre, elle pilote des projets transverses de management packages, de capital-investissement, de levées de fonds, de transferts d’entreprises, et de fusions-acquisitions.

Inscrite au barreau de Paris depuis 2003, Sophie Binder est titulaire d’un master 2 de droit et pratique des relations de travail de l’université Panthéon-Assas. Après une première expérience au Canada chez KPMG Legal, elle revient en France en 2003 et intègre la direction internationale de Fidal. Elle travaille ensuite chez Clifford Chance, Aguera Avocats, Harlay Avocats puis pour Ogletree Deakins où elle exerçait jusqu’alors en tant qu’associée du département droit social.

Léna Fernandes