Une non-juriste dirige dorénavant Altius

Après six ans passés à la direction d’Altius, Sylvie Dubois, membre fondateur de la structure, quitte ses fonctions pour laisser place à Valérie Struye. La particularité de cette nomination ? La nouvelle general manager n’est pas avocate. Une première pour l’enseigne belge qui a toujours connu à sa tête des spécialistes du droit : "Attirer un professionnel sans bagage juridique au poste de general manager semble certes un choix osé, mais chez Altius, nous aimons aborder les choses autrement", explique Alexander Hansebout, membre du conseil d'administration. Le cabinet devra désormais faire appel à l’expérience de Valérie Struye en tant que directrice du marketing d’une business unit ou encore de la stratégie pour répondre à l’évolution du secteur juridique et aux besoins du marché. Et la nouvelle general manager d’annonce, "avec plus de trente ans d'expérience en entreprise, [elle] compte faire souffler un vent nouveau sur Altius et amplifier son développement en [s'appuyant] sur toute l’équipe". De quoi permettre au cabinet de renforcer sa professionnalisation et de satisfaire au mieux aux attentes de sa clientèle et de ses collaborateurs.

Valérie Struye a exercé pendant plus de trois décennies au sein du comité de direction de Mars en Belgique, une firme qu’elle a rejointe en 1991. Cette expérience fut l’occasion pour elle d'enrichir ses compétences en marketing, stratégie et management, mais aussi de se passionner pour le leadership et le développement personnel des membres de son équipe. Côté formation, elle est diplômée en sciences économiques et financières, business, management, marketing, et related support services.

Anaëlle Demolin