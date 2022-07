Une gouvernance paritaire pour l’AFJE

Ils sont dix. Cinq femmes et cinq hommes sont nommés au bureau de l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE). Responsables ou directeurs juridiques, au sein de sociétés cotées, familiales ou coopératives, d’envergure nationale ou internationale... Les nouveaux membres ont tous une connaissance des enjeux juridiques en entreprise et des questions liées à la gestion des équipes. Ce bureau s’intègre au sein du conseil d’administration de l’association composé de 28 administrateurs qui œuvrent en étroite collaboration avec les 30 responsables de commissions experts et les 19 délégués régionaux. Pour le président Jean-Philippe Gille, l’AFJE, qui regroupe plus de 7000 membres, est "une magnifique aventure humaine et une œuvre collective".

Les nouveaux membres sont…

Est nommé vice-président métier Besma Boumaza, directrice juridique et secrétaire du conseil chez Accor. Nathalie Dubois, directrice juridique du groupe Fnac Darty, prend la place de vice-présidente universités, étudiants & jeunesse. La directrice juridique, fiscale et compliance de Tereos Sarah Leroy est quant à elle passée vice-présidente formation et diversité́ de l’association. L’administrateur Tristan Carayon occupe désormais le poste de vice-président commissions experts. Il est responsable juridique chez The Bicester Village Shopping Collection. Le président de One FL Conseil, François Lhospitalier, devient vice-président communication. Jonathan Marsh, vice-président et directeur juridique international de TotalEnergies, est nommé vice-président international. Marie Clothilde Vial, directrice juridique et des ressources humaines pour Siparex, est désormais trésorière de l’association.

De leur côté, Anne-Laure Paulet et Bruno Contestin gardent leur position, respectivement, de délégué générale de l’AFJE et de vice-président délégations régionales. Enfin, les évolutions du métier de juriste ont mené à la création du comité déontologie et pratique professionnelle présidé par Philippe Coen, le vice-président de l’AFJE et directeur juridique de Walt Disney.

Anaëlle Demolin