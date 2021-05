Avocats : une fusion 100 % anglaise se prépare

Un mariage 100 % anglais se concrétisera très prochainement : celui des cabinets Harrison Clark Rickerbys (HCR) et Hewitsons. Les deux firmes britanniques ont en effet récemment indiqué se situer à un stade avancé de leurs pourparlers, la fusion devant s’achever d’ici la fin du mois de mai.

La nouvelle structure née de la fusion réunira environ 780 professionnels. De cette opération résultera la création de deux nouveaux bureaux, un à Northampton et un Milton Keynes, lesquels porteront le nom de HCR Hewitsons. Les équipes fusionnées à Cambridge s'installeront dans de nouveaux locaux, également sous le nom de HCR Hewitsons, tandis que l'équipe de Hewitsons à Londres aménagera dans les bureaux de Harrison Clark Rickerbys, au cœur de la City. Inger Anson, responsable du bureau de Cambridge de HCR, supervisera la nouvelle équipe à Cambridge.

Le cabinet Harrison Clark Rickerbys, dirigé par le managing partner Rod Thomas, compte plus de 550 professionnels, répartis dans ses bureaux de Cambridge, Londres, Birmingham, Cardiff, Cheltenham, Hereford, Thames Valley, Worcester et Wye Valley. Les équipes fournissent leurs prestations juridiques aux entreprises et aux particuliers dans de nombreuses matières de la vie des affaires : droit bancaire et financier, commercial, fiscal, social, corporate, contentieux ou encore restructuring. Un certain nombre d’avocats du cabinet interviennent notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des technologies, de la finance, de la construction ou encore de la défense.

"Rejoindre HCR représente une étape majeure pour notre cabinet. La fusion nous permettra de bénéficier d’un réseau régional de services juridiques s'étendant d'est en ouest, nous permettant ainsi d’offrir à nos clients une gamme complète de spécialités juridiques", réagit Colin Jones, managing partner de Hewitsons. Fruit de nombreuses fusions depuis 1989, Hewitsons est basé à Cambridge, Londres, Milton Keynes et Northampton. Avec son offre consacrée au droit des affaires, notamment au droit commercial, de la construction, du travail, de la propriété intellectuelle, des entreprises en difficulté, agricole ainsi qu’au corporate et au contentieux, le cabinet conseille des particuliers, des entreprises et des institutions. Présent dans tout le Royaume-Uni, Hewitsons dispose d’une couverture mondiale grâce au réseau de cabinets d'avocats indépendants LawExchange International, qui s'étend sur 28 pays.

