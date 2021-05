Première femme à la tête de Linklaters monde

Son profil Linkedin affiche un bandeau signe de diversité et d’inclusion : l’avocate irlandaise Aedamar Comiskey est la nouvelle patronne de la firme du Magic Circle. Celle qui exerce depuis le début de sa carrière en 1994 au sein de la même maison en a été nommée associée il y a 20 ans. À la tête du département corporate depuis Londres où elle exerce, Aedamar Comiskey est une experte des fusions-acquisitions large-cap. Elle accompagne certains des plus importants clients internationaux de la firme dont HSBC, Unilever ou Visa. Récemment, elle a travaillé sur la vente de l’activité brésilienne d’HSBC à Banco Bradesco pour 5,2 milliards de dollars et sur le rachat de Visa Europe par Vsa Inc pour 18,4 milliards d’euros.

L’ensemble de ses associés viennent de la désigner senior partner pour la prochaine mandature 2021-2026. Son ambition : "Je souhaite que Linklaters soit reconnu comme un cabinet d’avocats composé des esprits les plus brillants et talentueux du marché, et riche d’une réelle diversité lui permettant de fournir une multiplicité de perspectives en vue de résoudre les problèmes les plus complexes de nos clients, en particulier dans le contexte actuel." Elle consacrera les prochaines semaines au passage de relais avec son prédécesseur Charlie Jacobs, appelé à occuper de nouvelles fonctions chez JP Morgan. Celle qui a débuté chez Linklaters en tant que stagiaire est déjà rodée à la direction du cabinet et plongée dans sa stratégie puisqu’elle est membre du board et du comité exécutif. Son engagement se poursuit jusque dans la promotion des femmes grâce à son soutien dans le programme Women’s Leadership de Linklaters.

Pascale D'Amore