Une équipe corporate/M&A quitte Eversheds pour Kramer Levin

Quelques mois après l’arrivée d’Alexandre Omaggio, l’équipe corporate/M&A de Kramer Levin poursuit sa croissance à Paris en accueillant cette fois un groupe de cinq avocats emmené par les deux associés Sophie Perus et Sébastien Pontillo. À l’occasion de ce mouvement, la senior associate Blandine Gény devient counsel. Ils sont accompagnés de Lancelot Montmeterme et de Brenda Ambele, collaborateurs. Leur arrivée renforce le pôle corporate/M&A déjà composé de sept associés (Dana Anagnostou, Jean-Marc Desaché, Reid Feldman, Arnaud Guérin, Alexander Marquardt, Alexandre Omaggio et Antoine Paszkiewicz) en mettant l’accent sur le private équity et le financement.

Sophie Perus et Sébastien Pontillo travaillent ensemble depuis 2017. La première était responsable de l’activité banque et finance d’Eversheds Sutherland à Paris. Experte du droit bancaire, du financement d’actifs et du financement structuré, elle travaille aux côtés des banques, institutions financières et emprunteurs sur des opérations financières domestiques et cross border. Elle intervient aussi sur des dossiers de financement immobilier, de restructuration et de crédit-bail. Sophie Perus a exercé presque dix ans chez Eversheds Sutherland qu’elle a rejoint en 2012 avec onze ans de collaboration chez Freshfields. Sébastien Pontillo est un spécialiste des opérations de LBO et de capital développement. Il conseille des fonds de private equity et des équipes de managers lors d’opérations nationales et internationales. Il travaille aussi sur des dossiers d’acquisition, de fusion, de restructuration et lors de négociation de joint-ventures. Avant de devenir associé chez Eversheds Sutherland en décembre 2017, Sébastien Pontillo était counsel chez Linklaters puis DLA Piper. L’avocat est diplômé de l’ESCP Europe et de la Sorbonne.

Blandine Gény a rejoint l’équipe de Sophie Perus en janvier 2016 après avoir exercé chez Nabarro & Hinge et Stephenson Harwood. Diplômée de HEC et d’Assas, elle intervient elle aussi en corporate finance et project finance. Lancelot Montmeterme a quant à lui sept ans de barre et Brenda Ambele trois.

Pascale D'Amore