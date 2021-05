Claire Le Gall-Robinson entre au comex de Scor

Claire Le Gall-Robinson est la seconde femme à rejoindre le comité exécutif de Scor, après la nomination de Brona Magee au poste de directrice générale adjointe (deputy CEO) de Scor Global Life en septembre 2018.

Outre ses fonctions de secrétaire générale, qu’elle occupe depuis 2016, Claire Le Gall-Robinson est responsable de la gouvernance, de la conformité et de la fonction juridique du groupe. Elle contribue également à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de Scor en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Claire Le Gall-Robinson a exercé pendant plus de dix-sept ans dans des cabinets américains comme Sullivan & Cromwell, Skadden et Gowling, au sein duquel elle était associée avant de rejoindre Scor en 2016. Avocate aux barreaux de Paris et de New York, diplômée de la Harvard Law School et de l’université de Paris 2 Panthéon-Assas, elle enseigne à l’École de droit de Sciences Po Paris depuis 2010.

Réassureur mondial indépendant, Scor offre à ses clients une gamme de solutions et de services pour le contrôle et la gestion des risques. Le groupe conjugue sa présence mondiale au savoir-faire de ses collaborateurs dans le secteur et en matière de solutions financières .

Marine Calvo