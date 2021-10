Une avocate spécialiste du corporate/M&A rejoint BDO Avocats

Le cabinet d’avocats affilié au réseau d’audit BDO accueille une septième associée à Paris, Ana Brandao, qui travaille dorénavant aux côtés des associés à l'origine du cabinet en 2019 Brigitte Lucas, Cyril Klajer, David Hirsch, Sabine Sardou et Sacha Boksenbaum. C'est une experte du droit des sociétés : fusions-acquisitions, capital-investissement (levée de fonds et LBO), gouvernance d’entreprise et conflits d’associés. Sa clientèle est composée de start-up du secteur de la tech, de PME et de groupes internationaux qu'elle conseille en corporate/M&A et en private equity small et mid-cap.

Travaillant dans quatre langues (français, anglais, espagnol et portugais), Ana Brandao exerce le métier d’avocate depuis vingt ans. D’abord formée chez Andersen Legal chez qui elle est restée deux ans, elle intègre ensuite le bureau français de l’espagnol Cuatrecasas en septembre 2003 puis, un an plus tard, la direction internationale de Fidal. Elle y exercera durant cinq dans son équipe corporate/M&A. En juin 2010, elle entre en tant qu’of counsel chez Eversheds Sutherland qu’elle quitte au bout de six ans pour devenir associée chez Armand Avocats, une maison dont elle se sépare aujourd’hui pour BDO Avocats.

Elle retrouve ainsi la dimension internationale qu’elle avait connue par le passé : BDO Avocats, présent à Paris, Nantes et La Roche-sur-Yon avec ses 45 professionnels du droit, fait partie du réseau mondial BDO qui réunit plus de 91 000 collaborateurs dans 167 pays. Cinquième réseau d’audit au monde, il réunit les métiers de la finance, de la fiscalité, de la gestion des risques, des systèmes informatiques, du développement durable et du droit pour un chiffre d’affaires 2020 de 10,3 milliards de dollars.

Pascale D'Amore