Rexel nomme sa nouvelle secrétaire générale

Spécialisé dans la distribution de produits et de services dans le secteur de l’énergie, Rexel nomme Isabelle Hoepfner-Léger au poste de secrétaire générale et de secrétaire du conseil d’administration. À partir du 1er janvier 2022, cette ancienne avocate opérera donc pour le groupe français et lui fera bénéficier de ses compétences en droit commercial et en compliance.

Membre du barreau parisien, Isabelle Hoepfner-Léger a exercé pour les cabinets Nomos et Baker McKenzie où elle intervenait en droit commercial, droit des contrats, droit de la distribution et droit de la consommation. En 2007, elle abandonne la robe pour rejoindre le groupe L’Oréal en tant que responsable juridique de la division produits de luxe avant de passer directrice juridique en concurrence et legal digital transformation. Elle intègre l’entreprise Saint-Gobain six ans plus tard au poste de chief compliance officer et directrice juridique concurrence. En 2018, elle est nommée directrice juridique. Isabelle Hoepfner-Léger est titulaire d’un LLM de l’université de Munich et d’un DESS en droit européen des affaires de l’université Panthéon Assas.

Léna Fernandes