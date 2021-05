Un recrutement ESG chez BNP Paribas

Les investisseurs souhaitent investir de façon responsable : ils aspirent à bénéficier d’une performance financière, tout en apportant une contribution positive à la société, l’environnement ou aux deux. Pour proposer une gamme de fonds thématiques et d’impact, BNP Paribas s’engage dans le domaine de l’investissement durable sur la recherche et l’intégration des critères ESG. Pour cela, la banque dispose d’un centre d’expertise ESG - Sustainability Center – composé de professionnels de l’investissement durable qui accompagnent les équipes et apportent leur expertise financière, économique et juridique.

Un nouveau responsable global de la recherche ESG

Alex Bernhardt, leader d’opinion reconnu de la finance durable, est nommé responsable global de la recherche ESG chez BNP Paribas AM, rejoignant ainsi le Sustainability Center de la banque. Véritable spécialiste dans son domaine, Alex Bernhardt sera responsable des analystes, de la plate-forme de notation et du programme global de recherche en investissement durable. Il exercera ses fonctions aux côtés de Jane Ambachtsheer, responsable de la durabilité globale de BNP Paribas AM et travaillera aussi en collaboration avec l’équipe de recherche quantitative.

Cet ancien directeur de l’innovation chez Marsh & McLennan Companies, entreprise de gestion des risques aux États-Unis, apporte à BNP Paribas des années d’expérience dans l’innovation et le développement durable. Le nouveau responsable a démarré sa carrière chez le courtier en réassurance Guy Carpenter, où il a conçu des solutions de transfert de risques pour les courtiers en assurance. Il a ensuite été recruté par Mercer, cabinet de conseil en ressources humaines en tant que Principal & US Responsible Investment Leader, aidant les investisseurs institutionnels à développer leur approche d'investissement durable. Alex Bernhardt a été récompensé pour son travail dans les secteurs de l’assurance et de l’investissement. Son expertise lui permettra de jouer un rôle essentiel dans le programme de recherche et dans le développement de fonds thématiques.

