Un quatrième associé chez Kirkland & Ellis à Paris

Présente en France depuis octobre 2018, la firme américaine Kirkland & Ellis continue de faire grossir les rangs de son équipe installée à Paris. Menée par les experts du corporate/M&A Vincent Ponsonnaille et Laurent Victor-Michel, l’ouverture de ce bureau avait été suivie par l’arrivée d’une troisième associée fiscaliste au début de l’année 2020, Nadine Gelli. Continuant de développer ses compétences et son offre de services juridiques, l’enseigne attire un nouvel associé : Raphaël Bloch, un expert du conseil des fonds sur le marché français du private equity.

Membre du groupe d’associés européens se consacrant aux fonds d'investissement, l’avocat intègre Kirkland & Ellis pour mener l’expansion de cette pratique à Paris. Il accompagnera sa clientèle dans la structuration et la gestion des fonds d’investissement ainsi que pour les mandats dans le cadre de gestions alternatives en matière de capital-investissement, d’infrastructure, de crédit et d’immobilier. Intervenant aussi dans le cadre d’opérations de liquidité, il traitera notamment les transactions secondaires à l’initiative des general partners, dites "GP-led". Raphaël Bloch dispose enfin d’un savoir-faire significatif dans la mise en place de sociétés de gestion, de plans de carried interest et de schémas de coïnvestissement spécifiques à la France. Inscrit au barreau de Paris depuis 2013, il commence son parcours chez King & Wood Mallesons (cabinet dissous) avant d’intégrer Willkie Farr & Gallagher en 2017. Titulaire master 2 en business law and management de l’université Panthéon Assas, il est également diplômé d’un LL.M en banking, corporate, finance and securities law de l’université de Singapour.

Léna Fernandes