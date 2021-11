Un professeur rejoint CMS Francis Lefebvre

En plus de ses équipes opérationnelles intervenant largement en droit des affaires, CMS Francis Lefebvre dispose d’un service de doctrine composé de trois départements : fiscalité, droit et social. Celui consacré à la matière juridique réunit dix professionnels parmi lesquels des avocats, des professeurs, des knowledge managers et des documentalistes, exerçant des missions de veille, d'analyse et de synthèse sur les sujets d’actualité ou de fond dont ils sont experts. Codirigé par Bruno Dondero et par Arnaud Reygrobellet, ce département renforce ses compétences en droit public grâce à l’arrivée du professeur Jean Sirinelli.

Les compétences de Jean Sirinelli s’étendent du droit administratif au droit public européen et contentieux de l’Union européenne, en passant par le droit public de l’économie. Agrégé des facultés de droit, professeur à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (Upec), Jean Sirinelli a été maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d’État. Il était affecté à la 7e chambre dédiée aux marchés publics, et à la section des travaux publics, intervenant notamment en matière de droit de l'urbanisme, de l'environnement ou de la construction. Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreuses publications, il participe à des travaux de recherche en tant que membre du laboratoire Marchés, institutions, libertés de l’Upec et de la Société de législation comparée, section action publique.

Léna Fernandes