Un nouvel écrin pour Isabelle Langlois

Isabelle Langlois quitte son adresse historique de la rue de la Paix pour une nouvelle, non moins prestigieuse, rue Danielle Casanova, à deux pas de la célèbre place Vendôme. La marque de joaillerie française, connue pour ses créations hautes en couleurs et résolument féminines, s’installe dans un immeuble édifié en 1715 où elle bénéficie de 120 mètres carrés répartis sur trois niveaux. À cette adresse chargée d’histoire, l’espace a été retravaillé par le cabinet Cazenove architectes & Associés, dans un esprit jardin d’hiver. Un lieu enchanté de fleurs et de gemmes. À découvrir !

www.isabellelanglois.com - 29 rue Danielle Casanova, 75002 Paris