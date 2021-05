Un nouvel associé chez Eversheds Sutherland

En novembre dernier, la firme avait accueilli Aurélien Loric au sein de son département corporate afin qu’il y crée un pôle restructuring & insolvency. Aujourd’hui, Eversheds Sutherland lui réitère sa confiance et le nomme associé.

Avec son équipe composée de François Wyon, collaborateur senior, Diane de Catuélan, collaboratrice, et Vasile Rotaru, l’avocat propose un savoir-faire en restructurations financières et opérationnelles, procédures collectives et opérations de distressed M&A. En conseil ainsi qu’en contentieux, il accompagne débiteurs, investisseurs alternatifs, prêteurs, créanciers ou acquéreurs et vient à bout des problématiques financières complexes. Pour le cabinet, le pôle restructuring & insolvency dont il a la charge devrait connaître une forte activité après le bouleversement du contexte économique enclenché par la crise sanitaire et sera amené à se renforcer dans les prochains mois. Membre des barreaux de Paris et New York, Aurélien Loric a exercé au sein des cabinets Freshfields Bruckhaus Deringer, Orrick Herrington & Sutcliffe et White & Case avant de rejoindre Eversheds Sutherland en 2020. Titulaire du master 2 DJCE droit des affaires et fiscalité de l’université Jean Moulin à Lyon, il est également diplômé d’un LLM de la Columbia Law School à New York.

Géant international, Eversheds Sutherland compte plus de 3 000 avocats dont 750 associés dans ses 69 bureaux répartis en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique et au Moyen-Orient. Son bureau parisien réunit quant à lui plus d’une centaine de professionnels du droit dont 21 associés désormais.

Léna Fernandes