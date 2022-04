Un nouveau président pour Fiducial Legal by Lamy

Avocat pour Fiducial Legal by Lamy (à l’époque Lamy & Associés) depuis 1988, Éric Baroin en devient le nouveau président. Il succède à Philippe Genin qui, lui, devient l’un des sept membres du comex chargé de la mise en œuvre de la stratégie de l’enseigne implantée à Lyon et à Paris. Avec cette nomination, Fiducial Legal by Lamy réaffirme la stratégie de développement, en France et à l’international, en place depuis deux ans.

Éric Baroin est un spécialiste du droit des sociétés ainsi que des opérations de capital-investissement et de fusions-acquisitions. Récemment, l’associé a conseillé Alpex dans le rachat de la société italienne NT Majocchi et a accompagné les actionnaires de Fruitz dans le cadre de sa cession au groupe Bumble. Titulaire d’un DJCE/DESS en droit des affaires et fiscalité de l’université Jean Moulin et du certificat supérieur de techniques fiscales, il enseigne au Centre de perfectionnement des affaires de l’université de droit de Lyon.

Léna Fernandes