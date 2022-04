Un nouveau duo à la tête de Vaughan Avocats

Avec la nomination de Bruno Courtine et d’Aude Serres van Gaver en qualité de président et vice-présidente, et un tout nouveau comex, Vaughan Avocats réalise un important renouvellement de sa gouvernance. Objectif : placer la structure comme un acteur de référence sur le marché français des cabinets d’affaires. Pour se démarquer, la vice-présidente compte axer la stratégie autour des enjeux RSE et numériques. Elle a d’ailleurs pour ambition, avec le comex, "de mener Vaughan Avocats vers de nouveaux projets, vers toujours plus d’innovation, d’agilité et de modernité pour rester le plus proche possible et le plus à l’écoute de nos clients, de nos partenaires et de nos équipes".

Bruno Courtine est avocat associé de la structure depuis 2005. Son expérience de plus de trente ans en droit du travail lui permet de conseiller ses clients dans les secteurs industriel et commercial sur des enjeux corporate, fiscaux, sociaux et environnementaux. Il possède un savoir-faire en changement et retournement de l’entreprise, ressources humaines, contentieux du droit du travail ainsi qu’en stratégie et efficacité opérationnelle. Il intervient aussi en matière de gestion de l’emploi impliquant des opérations de restructuration, de réorganisation et de fusion. Avant de collaborer au sein de Vaughan Avocats, Bruno Courtine a fondé le département droit du travail chez Magellan et Falque & Associés et exercé comme conseiller juridique chez Coopers & Lybrand. Il est titulaire d’un master en droit des sociétés de l’université de Montpellier, ainsi que d’un master spécialisé en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon-Assas.

Aude Serres van Gaver est également avocate associée au sein de l’équipe réorganisation & restructuration. Son savoir-faire inclut le contentieux du droit du travail, le changement et retournement de l’entreprise, la prédiction et le règlement de contentieux, la réorganisation, les ressources humaines ainsi que la stratégie et l’efficacité opérationnelle. Elle intervient sur des procédures de sauvegarde, de redressements et liquidations judiciaires, pour l’entreprise en difficulté comme les repreneurs, mais également auprès des acteurs du secteur de l’industrie, lors de la fermeture ou la reprise de sites et/ou d’entreprises, la reconversion industrielle et la négociation de crise. Fondatrice du bureau Vaughan Avocats à Versailles en 2014, elle était membre du comex et responsable de la communication du cabinet depuis 2018. Tout comme Bruno Courtine, elle a exercé chez Falque & Associés après avoir obtenu un DEA en droit des affaires de l’université d’Aix Marseille et une maîtrise en droit des affaires de l’université Nanterre.

