Un Français à la tête de la pratique M&A monde d’Eversheds Sutherland

Alors que l’activité en fusions-acquisitions des cabinets d'avocats est à nouveau dynamique et que la demande de la clientèle internationale en la matière augmente, Eversheds Sutherland confirme ce bond transactionnel en France en nommant l'associé parisien Éric Knai à la tête du M&A mondial. Trilingue et expert des opérations transfrontalières, il coordonnera l’ensemble des associés européens, asiatiques, africains et sud-américains de l’enseigne et collaborera avec Robert Copps, le responsable des fusions-acquisitions aux États-Unis.

Avocat chez Eversheds Sutherland depuis plus de onze ans, Éric Knai intervient dans le cadre de transactions M&A cross-border. Sa clientèle se compose de grandes multinationales et de fonds de capital-investissement parmi lesquels figurent notamment Doosan Corporation, Amec, le groupe Soufflet et Oaktree. Avocat au barreau de Paris et solicitor en Angleterre et au Pays de Galles, il a exercé chez Simmons & Simmons de 1998 à 2001 puis a intégré Linklaters où il est resté deux ans avant de rejoindre Eversheds Sutherland. Éric Knai est titulaire d’un LLB du King’s College de Londres et d’une maîtrise de droit de l’université Panthéon-Sorbonne.

Léna Fernandes