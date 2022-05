Un fiscaliste fait son arrivée chez Stephenson Harwood

Depuis environ dix-huit mois, le bureau parisien de Stephenson Harwood multiplie les recrutements et les créations de nouveaux départements. Dernièrement, il a accueilli une associée en gestion d'actifs, créé une pratique en propriété intellectuelle, une autre en restructuring et une dernière en structuration et levée de fonds d’investissement. Avec ces arrivées au sein de pôles demandeurs de support en droit fiscal, Olivier Couraud, associé à la tête de l’équipe consacrée à cette matière, a ressenti le besoin de trouver un nouvel associé pour officier à ses côtés. C’est désormais chose faite puisque le fiscaliste Omar El Arjoun a rejoint l’association de Stephenson Harwood.

Le bon moment

Après avoir exercé plus de dix ans pour son ancien cabinet, Omar El Arjoun avait envie de se lancer dans un défi entrepreneurial et envisageait même de fonder sa propre boutique. "Ma volonté d’entreprendre a alors rencontré l’ambition de Stephenson Harwood à Paris et notamment celle d’étoffer son offre fiscale. En intégrant ce cabinet reconnu pour l’excellence de ses pratiques et en plein développement, j’ai eu l’impression d’avoir trouvé le meilleur des deux mondes", raconte Omar El Arjoun. De son côté, Olivier Couraud est ravi de pouvoir compter sur le soutien et le savoir-faire de son désormais collègue : "Dès que nous nous sommes mis à discuter, nous nous sommes rendu compte que nous avions beaucoup de points en commun et que nous avions à peu près la même philosophie quant à la matière fiscale. Pouvoir échanger avec un autre spécialiste expérimenté, et aussi talentueux que l’est Omar, nous permettra de continuer à offrir à nos clients le haut niveau d’accompagnement auquel nous nous astreignons sur des sujets aussi stratégiques et complexes."

De grandes ambitions

Les avocats conseillent tous deux des fonds d’investissement et des entreprises sur les aspects fiscaux des opérations de fusions-acquisitions, de private equity ainsi qu’en matière de structuration de fonds. Sur ces points, ils collaborent étroitement avec les départements M&A, private equity ou encore financement. Ils disposent cependant aussi d’une clientèle propre composée de dirigeants ou encore de familles, qui les consultent pour des enjeux patrimoniaux. Omar El Arjoun dispose, lui, d’une expérience significative du contentieux fiscal, une matière qu’il perçoit comme "un futur levier de développement pour Stephenson Harwood".

"Nous sommes assez rapidement tombés d’accord pour dire que nous devions monter une équipe commune et nous avons recruté nos collaborateurs ensemble."

Déjà très soudés, Omar El Arjoun et Olivier Couraud ont choisi de renouveler les rangs de la pratique fiscale. "Nous sommes assez rapidement tombés d’accord pour dire que nous devions monter une équipe commune et nous avons recruté nos collaborateurs ensemble", ont déclaré les fiscalistes. Un renforcement de leurs troupes qui est le bienvenu pour faire face aux ambitions de Stephenson Harwood pour son guichet de Paris. En effet, le cabinet a pour objectif d’en faire "un point d’entrée full-service en Europe, un hub européen d’envergure, notamment en réponse au Brexit" selon les deux avocats.

Léna Fernandes