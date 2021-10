Un expert du private equity rejoint White & Case

Réunissant désormais plus de 190 avocats dont 51 associés au sein de son bureau parisien, White & Case continue de renforcer sa pratique M&A avec l’arrivée d’un nouvel associé. Afin de soutenir la croissance de l’activité de son équipe private equity, le cabinet international attire ainsi Xavier Petet, un spécialiste en la matière en provenance de chez Clifford Chance.

Membre du barreau de Paris depuis 2008, Xavier Petet intervient dans le cadre d’opérations nationales et transfrontalières de capital-investissement, de fusions-acquisitions ou encore de joint-ventures. Il accompagne à ce titre des fonds d'investissement, des sponsors financiers, des entreprises cotées et non cotées des secteurs de la technologie, de la santé, de l’énergie et des infrastructures. Avant de rejoindre White & Case, l’avocat a exercé plus de treize ans chez Clifford Chance où il avait été nommé counsel en 2016. Titulaire d'un master 2 en droit des affaires délivré par l’université Paris Saclay et l’ESCP-EAP, il est également diplômé d’un autre master 2 en droit fiscal de l’université Panthéon-Assas.

Léna Fernandes