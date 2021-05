Un expert du M&A et du private equity chez Hogan Lovells

Depuis le début d’année, Hogan Lovells enchaîne les opérations de croissance à Paris. Après la nomination d’un associé en protection des données et cybersécurité puis l’arrivée de toute une équipe menée par Matthieu Grollemund et Hélène Parent dans le département corporate et private equity en janvier, c’est à présent un nouveau counsel qui rejoind cette même équipe dirigée par Stéphane Huten, réunissant désormais six associés et cinq counsels autour de leurs collaborateurs.

Pierre-Marie Boya est un expert des fusions-acquisitions et du private equity. Il intervient lors de transactions transfrontalières complexes impliquant des entreprises cotées ou non cotées. Il accompagne les fonds d’investissement, les sociétés et leurs dirigeants dans la réalisation de leurs opérations d’investissement, de cession, de croissance externe, d’alliances stratégiques ou joint-ventures. Admis au barreau de Paris en 2011, il débute sa carrière chez Freshfields puis intègre Bredin Prat en 2015 où il exerce pendant six ans avant de réaliser son mouvement chez Hogan Lovells où il accède au rang de counsel. Diplômé en droit économique à Science Po Paris, l’avocat est également titulaire d’un master 2 professionnel en droit de la globalisation économique et d’un autre en droit financier de l’université Panthéon-Sorbonne.

Installé dans 47 bureaux à travers six continents, Hogan Lovells a récemment nommé la française Marie-Aimée de Dampierre en tant que chair au sein de sa direction globale. À Paris, le cabinet propose une offre full service et réunit près de 180 avocats dont 39 associés.

Léna Fernandes